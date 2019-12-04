В Приморье продолжается поиск участников программ «Земский врач» и «Земский фельдшер». За семь лет четыреста пятьдесят медицинских специалистов приехали работать в больницы, поликлиники небольших городов и районных центров края и сельские фапы. Впервые в Приморье наметилось снижение дефицита медработников, но вакантных ставок в регионе еще хватает.

Профилактика артериального давления и съемочной группе не повредит. На станции скорой помощи Партизанска нас встречают с тонометром. Анна в местном медицинском колледже обучалась. Предложили земским фельдшером пойти.

Александр Шевченко, главный врач станции СМП г.Партизанска: «У нас такая же проблема с кадрами, как и по всему краю. Пытаемся эту проблемму потихоньку решать».

Район обслуживания большой. Партизанский городской округ — это 45 тысяч человек, 11 поселений. Только до поселка Тигровый 60 километров, а вызовы оттуда почти ежедневные.

Они еще совсем молодые. Четыре начинающих фельдшера пришли этой осенью на Партизанскую станцию скорой помощи и сразу в бой. Чаще всего с болезнями сердечно-сосудистой системы.

Александр Шевченко, главный врач станции СМП г.Партизанска: «Гипертония, стенокардия, инсульты, инфаркты. Вот такие патологии».

Александра Отраднова, фельдшер станции СМП г.Партизанска: «По призванию, всегда хотела стать медиком. Хотела вышку, но не получилось, пошла сюда и не пожалела, потому что всегда хотела на скорую. Первый вызов, травма, перелом ноги. Немного потряхивало, но взяла себя в руки, надо же помочь человеку, все нормально прошло. Адреналин, нравиться коллектив и сам процесс, что мы помогаем людям, что мы вносим свой вклад в людское благо».

Мечтают на скорой помощи Партизанска о полноценном восстановлении бригад интенсивной терапии - из-за дефицита кадров их уже 4 года нет.

Дарья Гусева, фельдшер станции СМП г.Партизанска: «Мужчина, много хронических заболеваний, перестал дышать, мы приехали и сразу стали его качать. Пришлось поработать, откачали.

- А пациенты потом приходят потом, благодарят после этого?

- Родственники да, спасибо-спасибо а сами пациенты, мы с ними не встречались».

Семь машин обеспечивают Партизанск, две новых ожидают до конца года. В Приморье впервые за много лет количество свободных медицинских ставок стало сокращаться. Через месяц регион переходит на новую систему оплаты труда медиков - оклады обещают повысить почти в два раза.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]