Один на капоте, второй под колесами — в жесткой «разборке» водителей погиб очевидец





Выяснение отношений между двумя водителями закончилось смертью для очевидца, — передают «Вести: Приморье» по данным СК.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью не опасного для жизни человека), ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 28 сентября 2018 года обвиняемый, находясь на участке местности около павильона «Сто пудов» в пгт. Лучерогск Пожарского района, управляя своим автомобилем «Тойота Харриер», сдавая задним ходом, совершил столкновение с другим транспортным средством. При этом, обвиняемый отказался мирно урегулировать ситуацию ДТП с водителем поврежденного автомобиля и стал конфликтовать.

После конфликта обвиняемый, используя в качестве оружия автомобиль, совершил наезд передней частью транспортного средства на своего 34-летнего оппонента. После совершенного наезда обвиняемый проехал на своем автомобиле 12 метров, пока потерпевший не упал с капота на асфальт. В результате последнему причинен легкий вред здоровью в виде перелома кисти.

Вместе с тем, в момент наезда рядом с потерпевшим стоял 60-летний очевидец ДТП, который в момент наезда попал под колеса автомобиля, зная об этом, обвиняемый продолжил движение, волоча потерпевшего по асфальту, в результате полученных травм мужчина скончался.

На момент событий обвиняемый не имел законных прав управлять транспортным средством, так как был привлечен к административной ответственности за отказ пройти освидетельствование на состояние опьянения. Стоит отметить, что обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за совершение убийства и отбывал наказание в местах лишения свободы.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru