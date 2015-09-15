В Уссурийском городском округе снят режим ЧС





Почти 4 месяца в Уссурийском городском округе сохранялся режим ЧС, введенный в связи с паводковой ситуацией, — сообщили «Вестям: Приморье» в местной администрации.

Режим функционирования – чрезвычайная ситуация в границах города Уссурийска, Пуциловской, Алексей-Никольской, Пушкинской и Краснояровской территорий Уссурийского городского округа прекратил свое действие 4 декабря в 10.00.

Как сообщили в управлении по делам ГОЧС, режим ЧС снят в связи со стабилизацией обстановки и устранением обстоятельств для их введения.

Режим ЧС локального характера сохраняется в районе дома №151 по улице Пушкина, где произошло обрушение стены аварийного здания.

Напомним, 16 августа с 18.00 в связи с паводковой ситуацией в городе Уссурийске, а также на Пушкинской, Алексей-Никольской, Краснояровской и Пуциловской территориях был введен режим ЧС.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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