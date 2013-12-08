Северный ветер превратил Владивосток в полюс холода. Это утро выдалось в городе у моря очень холодным. При -18 градусов с учётом ветра и влажности ощущается почти как минус 30.

По данным синоптиков, сегодня, 5 декабря, в Приморье погоду определяет гребень антициклона. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный, на востоке сильный. Температура воздуха -17...-8°C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]