Северный ветер превратил Владивосток в полюс холода
Северный ветер превратил Владивосток в полюс холода. Это утро выдалось в городе у моря очень холодным. При -18 градусов с учётом ветра и влажности ощущается почти как минус 30.
По данным синоптиков, сегодня, 5 декабря, в Приморье погоду определяет гребень антициклона. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный, на востоке сильный. Температура воздуха -17...-8°C.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Популярное в сети
Загрузка...
Ранее по теме
-
08.12.2017 Сегодня во Владивостоке "за бортом" как -25
-
09.02.2015 Во Владивостоке зафиксирован рекордный "минус"
-
27.07.2014 Сегодня в Приморье до +30
-
08.01.2014 Похолодание ожидает Приморье в среду
-
03.01.2014 Небольшой снег пройдет в пятницу в Приморье
-
08.12.2013 Синоптики прогнозируют морозное воскресенье в Приморье
Добавить комментарий