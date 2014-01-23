Юрий Трутнев: Дальневосточная ярмарка делает Дальний Восток ближе

Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев посетил «Дальневосточную ярмарку», открывшуюся в центре г. Москвы на Новом Арбате в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока». Об этом "Вести: Приморье" сообщает со ссылкой на пресс-службу полпреда президента РФ в ДФО.

«Меня радует настроение, с которым приехали дальневосточники. Это показывает, что третий год подряд сохраняются все основные идеи, которые мы заложили во время первой «Дальневосточной ярмарки». Первое - покормить москвичей дальневосточной рыбой, угостить таежным медом, напоить чаем. Это все здорово, потому что Дальний Восток – источник экологически чистых продуктов. Второе – сделать Дальний Восток ближе. «Дальневосточная ярмарка» знакомит жителей и гостей столицы с обычаями, ремеслами и бытом коренных малочисленных народов, дает возможность людям поучаствовать в мастер-классах и почувствовать себя дальневосточником, а, может быть, приехать на Дальний Восток, чтобы остаться жить и работать», – отметил Юрий Трутнев.

В зоне «Дальневосточная тайга» в интерактивной форме представлена информация об экономике Дальнего Востока и возможностях для предпринимателей. Индекс промышленного производства в ДФО по итогам 9 месяцев 2019 года составляет 106,9%. Это более чем в два раза превышает среднероссийский уровень. С помощью режимов территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток, инфраструктурной господдержки на разной стадии реализации находится более 2 тысяч инвестпроектов, уже заработало 276 предприятий, создано более 40 тысяч рабочих мест.

Свои торговые павильоны в центре г. Москвы разместили все одиннадцать регионов ДФО. В них можно купить и попробовать продукты Дальнего Востока. Основу ассортимента составляет, конечно же, рыбная продукция. Красную рыбу в самых разных видах – консервированную, мороженую, вакуумированную – привезли Камчатка и Чукотка, Хабаровский край и Сахалинская область, Приморье и Магаданская область. В павильонах выставлены икра, крабы, креветки и другая морская продукция. В павильоне Якутии можно приобрести речную белую рыбу (омуля, чира и нельму), оленину и жеребятину. Мясные деликатесы привез Забайкальский край. Таежный мед выставлен в павильонах Приамурья и Еврейской автономной области. Всего дальневосточные регионы привезли порядка 240 тонн продукции. За первые два дня ярмарки продано более 8 тонн. По предварительным подсчетам организаторов, общий объем продаж будет в два раза больше. Оставшуюся продукцию регионы завезут в столичные торговые сети и свои фирменные магазины в г. Москве. «Некоторые регионы привезли по сто тонн рыбы, например. Это объемы, соответствующие мегаполису», – отметил Юрий Трутнев.

Икру, рыбу, морепродукты, среди которых гигантская мидия Грэя размером с ладонь, а также мед и книги, можно купить на ярмарке со скидкой от 5 до 20%, попав в «счастливые часы», которые закрепил за своим павильоном каждый регион.

Работает на ярмарке и фудкорт. Повара предлагают гостям отведать блюда дальневосточной кухни: бургер с крабом опилио, пельмени с красной икрой, паровые булочки «пянсе» с древесными грибами и бурятскую выпечку «боовы» со сгущенкой. «На ярмарке представлена свежая, экологически чистая продукция. Это мед из Амурской и Еврейской автономной областей, рыба из Хабаровского края, Сахалина, Магаданской области, икра из тех же регионов, дальневосточные чаи – все это вкусно и полезно», – заметил вице-премьер.

Между торговых павильонов разместились несколько сценических площадок, на которых проходит нон-стоп концерт региональных творческих коллективов. В теплых павильонах посетителей ждут увлекательные мастер-классы, тематические игры и конкурсы для детей.

Дальневосточная ярмарка проводится в столице в третий раз, являясь одним из центральных событий «Дней Дальнего Востока в Москве». Все посетители ярмарки приглашаются на Фестиваль Дальнего Востока, который пройдет с 12 по 14 декабря в московском Экспоцентре.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]