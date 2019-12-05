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Редкие кадры игры трех амурских тигрят сняли на "Земле леопарда"

Редкие кадры диких амурских тигров сняли в нацпарке «Земля леопарда». Три полосатых котенка, устроили тренировочные игры, ожидая возвращения матери с охоты. Увлекательный эпизод запечатлела фотоловушка, установленная для наблюдений за дикими животными. Тигрята провели перед камерой несколько часов, тренируя навыки борьбы и охоты.

Как объясняют ученые, хищникам около 4 месяцев и это самый игривый период их жизни, и именно во время игр закладываются социальные навыки, необходимые во взрослой жизни.

Котята провели возле камеры весь световой день, после чего покинули место съемки, вероятно, откликнувшись на призыв к ужину.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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