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Во Владивостоке отмечен рост ДТП с участием детей

Во Владивостоке отмечен рост ДТП с участием детей

Фото: Непермь

С начала года на территории города Владивостока зарегистрировано 146 ДТП, в которых пострадали дети. К сожалению, статистика свидетельствует о росте автоаварий с участием несовершеннолетних. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу  УМВД России по г. Владивостоку, за аналогичный период прошлого года во Владивостоке произошло 102 ДТП, в которых получили травмы дети и подростки.

Сотрудники ГИБДД Владивостока настоятельно рекомендуют родителям маленьких пешеходов регулярно разъяснять им правила перехода проезжей части. При перевозке детей взрослые должны неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, всегда пользоваться ремнем безопасности и пристегивать детей, а до установленного законодательством возраста (до 7 лет) – перевозить их в специальном детском удерживающем устройстве.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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