Приморские хирурги освоили новый вид операций





Уникальная операция проведена в Приморье юному пациенту, который долгое время страдал врожденным лор-заболеванием. Имплантацию особого слухового аппарата выполнили врачи детской краевой клинической больницы №1 совместно со своим московским коллегой.

Для проведения операции хирург-оториноларинголог Юрий Некрасов, ведущий клинико-технический специалист компании, которая единственная в России обеспечивает пациентов новейшими системами костной проводимости Ponto, специально прилетел во Владивосток. В преддверии операции он провел обучающие хирургические тренинги в Краевой детской клинической больнице №1.

«В основе имплантируемого аппарата костной проводимости лежит принцип использования естественной способности организма передавать звук непосредственно через кость. Звуковой процессор не только улавливает звук и преобразовывает его в вибрации, но и обеспечивает полноценное восприятие звука», – отметил эксперт.

Система Ponto – инновационное решение для детей, страдающих кондуктивной и смешанной тугоухостью, односторонней глухотой и другими проблемами со слухом. Этот аппарат предназначен для электроакустической коррекции разных видов нарушения слуха у пациентов, которые не могут быть протезированы стандартными слуховыми аппаратами воздушной проводимости.

Как говорят специалисты, речь идет не только о взрослых, но и о детях, страдающих врожденными аномалиями органа слуха, хроническими и воспалительными заболеваниями, нарушениями слуховой функции.

Врачи подчеркивают, что именно такой вид протезирования является подчас единственным методом адаптации к нормальной жизни без инвалидности для такой категории пациентов.

«Вопрос реабилитации таких пациентов крайне актуален для Приморского края, ведь ранее они выезжали на лечение в федеральные медицинские центры. Сегодня новейшая медицинская разработка дала возможность проведения операций и дальнейшей реабилитации во Владивостоке», – говорят лор-специалисты.

«Врачи нашего отделения практически освоили методику установки таких имплантов и теперь в нашей больнице будем проводить подобные операции. Мы дадим шанс детям и подросткам с проблемами слуха жить полноценной жизнью и социализироваться», – уверена заведующая отделением оториноларингологии Краевой детской клинической больницы №1 Светлана Таранова.

Как подчеркнул врио вице-губернатора – директор департамента здравоохранения Виктор Фисенко, в этом году врачи Приморья освоили около десятка новых видов операций. Это стало возможным благодаря новому оборудованию, которое приобретается для медучреждений региона.

«Наши врачи проводят все больше сложнейших операций с минимальным риском для пациента. В ряде случаев, начало курса реабилитации – буквально на следующий день. Это показатель того, что жителям региона для получения высококвалифицированной медпомощи не требуется выезжать по ряду профилей в другие регионы России. Новейшая аппаратура дает новые технические возможности», – подчеркнул куратор здравоохранения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]