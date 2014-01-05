Квартирную кражу в Уссурийске раскрыли по горячим следам





Воров, расхаживающих по городу с похищенным ноутбуком, задержали росгвардейцы в Уссурийске, — сообщают «Вести: Приморье» по информации ведомства.

Утром наряду вневедомственной охраны города Уссурийска поступило сообщение о совершении преступления на улице Арсеньева. Потерпевшая рассказала, что услышала в коридоре в своей квартире шум, выглянув на который заметила распахнутую дверь.

Из окна женщина заметила, что со двора дома стремительно удалялись двое мужчин. Беглый осмотр квартиры выявил пропажу ноутбука черного цвета марки Lenovo. По словам пострадавшей, один из злоумышленников был похож на ее соседа. Ориентировка с приметами правонарушителей немедленно поступила всем нарядам наружных служб. Стражи порядка разыскивали мужчин, одетых в темные куртки и шапки, пятнистые брюки.

Благодаря своевременному обращению потерпевшей в правоохранительные органы, сотрудники вневедомственной охраны смогли по горячим следам обнаружить и задержать злоумышленников. Мужчин заметили у жилых домов на улице Чичерина. При досмотре подозреваемых был найден похищенный ноутбук.

Местные жители в возрасте 35 и 40 лет доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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