Пингвины океанариума готовятся к «Гонкам Героев» (видео)

Орнитологи океанариума организовали для пингвинов Гумбольдта схематичную полосу препятствий. После нескольких тренировок птицы практически усвоили правила: что из предложенных предметов нужно перепрыгнуть, под чем пробежать.

— Из-за яркой окраски барьера пингвины сначала сторонились его, к дугам они отнеслись совершенно спокойно, потому что мы уже тренировали птиц с обручем, а принцип работы с этим оборудованием похожий, — рассказала ведущий специалист отдела орнитологии Ксения Любимкина. — Дело в том, что пингвинов очень непросто научить тому, что кажется интересным человеку. У этих птиц не закрепляется пищевая мотивация, то есть тренерская работа строится вне привычных правил. Пингвины могут сто раз перепрыгнуть через предложенный обруч, но нельзя быть до конца уверенным, что в сто первый раз они сделают то же самое. Потому, что для них это не заученный трюк, а игра. Чтобы новая игра оставалась увлекательной для наших птиц, мы планируем делать дистанцию интереснее: барьер постепенно будем поднимать, а дуги поставим разных размеров.

Конечно, пингвины Гумбольдта не знают, что «гонки с препятствиями» теперь официальный вид спорта в РФ. Для морских птиц это прежде всего веселая игра и, одновременно, необходимая для здоровья и развития нагрузка.

— Просто плавать и ходить по вольеру птицам скучно, а теперь у них появилось прекрасное спортивное развлечение, — пояснила Ксения Любимкина. — К тому же прохождение полосы препятствий — элемент дисциплины. Пингвины будут проходить дистанцию по очереди во время кормления, и некоторые хитрецы уже не смогут подходить к тренеру с другой стороны, чтобы стянуть рыбку из ведра. И нам будет проще отследить у кого из четырнадцати пингвинов какие аппетит и самочувствие.

Несмотря на разный возраст пингвинов — от полутора до двух с половиной лет — полосу препятствий они осваивают с одинаковым энтузиазмом. Со временем оборудования для их игр в вольере будет больше, в планах у орнитологов приобрести своим подопечным горку.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]