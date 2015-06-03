Нежданные деньги: неработающие пенсионеры получат прибавку

С нового года будут проиндексированы пенсии неработающих пенсионеров. При этом работающие пенсионеры прибавки не ждут. Их пенсии не индексируются уже четыре года. Впрочем, из этого правила будет сделано исключение. В Федеральной налоговой службе разъяснили, что индексацию не отменяют для самозанятых. Правда, это касается не всех.

С 1 января 2019 года начался эксперимент по внедрению специального налогового режима для самозанятых. Под эту категорию подпадли няни, репетиторы, уборщицы и фрилансеры. Стартовал эксперимент не по всей России, в нескольких субъектах был введён новый налоговый режим "Налог на профессиональный доход". Со следующего года эксперимент распространяется ещё на 19 регионов, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на life.ru.

— Самозанятому не нужно сдавать отчётность и платить фиксированные страховые взносы, — пояснили в Федеральной налоговой службе. — Стать самозанятыми могут физические лица, которые оказывают услуги или продают товары без наёмных работников. При этом за счёт такой деятельности они зарабатывают до 2,4 млн рублей в год.

Именно возможность не платить страховые взносы на пенсию и отличает самозанятых от всех других работающих пенсионеров. Те, кто не делает взносов, приравниваются к неработающим, а это значит, получают право на ежегодную индексацию с 1 января.

— Самозанятые освобождаются от уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, но могут добровольно платить за себя страховые взносы по тарифам, установленным для индивидуальных предпринимателей, — объяснил ведущий юрист Европейской юридической службы Павел Кокорев. — Только вот в этом случае они уже не будут относиться к категории неработающих пенсионеров. Соответственно, и право на индексацию они теряют. Таким образом, условием индексации пенсии являются: регистрация в качестве самозанятого, получение дохода, не превышающего 2,4 млн рублей за налоговый период, осуществление установленных законом видов деятельности, неуплата в добровольном порядке страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

Если самозанятый пенсионер не делает страховые взносы, то с 1 января его пенсию проиндексируют на 6,6%. Согласно подсчётам Пенсионного фонда России, в среднем ежемесячные выплаты увеличатся на тысячу рублей.

Неудивительно, что многие пенсионеры предпочитают числиться неработающими. Работающим пожилым людям, которые делают отчисления в ПФР, обещают символическую прибавку к пенсии только с 1 августа. Максимум, на что может рассчитывать пожилой работник, — это увеличение выплат на 279 рублей. Самозанятым тоже делать страховые взносы не так выгодно, ведь за год набегают немалые суммы.

— Самозанятые платят взносы в ПФР так же, как и индивидуальные предприниматели, но если для ИП это обязательно, то для самозанятых носит добровольный характер, — рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников. — В трудовой стаж засчитываются только те периоды, когда платятся взносы. Один год выплат равен одному году страхового стажа. В 2019 году сумма фиксированного взноса составила почти 30 тыс. рублей в год. Каждый год размер выплат меняется. Кроме того, предполагается также взнос в ПФР в размере 1%, если прибыль по итогам года превышает 300 тыс. рублей. 1% платится с суммы, превышающей 300 тыс. Допустим, вы заработали за год 400 тыс. рублей, в ПФР вы в итоге отчисляете 29 354 рубля с 300 тыс. и 1000 со 100 тыс. рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]