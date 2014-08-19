Похотливой утке удалили орган размножения
Утке по имени Дейв с южного побережья Англии удалили пенис после того, как самец слишком много спаривался и даже травмировал себя, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на lenta.ru
Владелец птицы Джош Уотсон пожаловался ветеринарам, что утка спаривается до десяти раз в день и утомляет других птиц. В результате одного такого акта Дейв поранился и занес инфекцию. Утке прописали антибиотики, а Уотсон регулярно купал ее и мыл орган, но животное продолжало спариваться. Ветеринары приняли решение удалить пенис, чтобы утка осталась в живых.
Отмечается, что утки используют половой орган только для спаривания. Владелец рассказал, что птица находится в подавленном состоянии после процедуры. Он считает, что Дейв — нимфоман. Хотя поначалу хозяин думал, что все утки ведут себя так во время сезона спаривания. Однако Уотсон заметил, что зимой, когда утки не откладывают яйца, Дейв не успокаивался и набрасывался на других уток.
Дейв больше не сможет размножаться, но продолжит вести полноценную утиную жизнь, сказали ветеринары. Также они отметили, что утку вряд ли остановит операция, и она попытается попробовать спаривание снова.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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