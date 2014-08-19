Новости Общество

Сегодня, 12:36
 

Похотливой утке удалили орган размножения

Похотливой утке удалили орган размножения

Фото: pixabay.com

Утке по имени Дейв с южного побережья Англии удалили пенис после того, как самец слишком много спаривался и даже травмировал себя, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на lenta.ru

Владелец птицы Джош Уотсон пожаловался ветеринарам, что утка спаривается до десяти раз в день и утомляет других птиц. В результате одного такого акта Дейв поранился и занес инфекцию. Утке прописали антибиотики, а Уотсон регулярно купал ее и мыл орган, но животное продолжало спариваться. Ветеринары приняли решение удалить пенис, чтобы утка осталась в живых.

Отмечается, что утки используют половой орган только для спаривания. Владелец рассказал, что птица находится в подавленном состоянии после процедуры. Он считает, что Дейв — нимфоман. Хотя поначалу хозяин думал, что все утки ведут себя так во время сезона спаривания. Однако Уотсон заметил, что зимой, когда утки не откладывают яйца, Дейв не успокаивался и набрасывался на других уток.

Дейв больше не сможет размножаться, но продолжит вести полноценную утиную жизнь, сказали ветеринары. Также они отметили, что утку вряд ли остановит операция, и она попытается попробовать спаривание снова.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести