"Вести: Приморье. Интервью": Проблемы и нужды рыбаков и рыбной промышленности края
"Вести: Приморье. Интервью": Интервью с Людмилой Талабаевой, членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ, представителем от Законодательного собрания Приморского края
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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