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Жесть на проезжей части: грузовик засыпал дорогу металлическими листами (видео)

Жесть на проезжей части: грузовик засыпал дорогу металлическими листами (видео)

Фото: Инстаграм @dps.control


Во Владивостоке пробку с Седанки устроил водитель грузового автомобиля, - сообщают "Вести: Приморье".

Как видно на кадрах, опубликованных в группе "ДПС-контроль", содержимое кузова — металлические листы  — разнесло по солидной площади дорожного полотна. Из-за этого водители вынуждены ехать медленно и объезжать препятствия. Впрочем, некоторые едут прямо мо металлопрокату.

Очевидцы сообщают, что груз рассыпался из-за того, что автомобиль попал в ДТП.

На кадрах видно, что водитель грузовика либо его спутник собирают разбросанные листы, создавая дополнительную помеху движению.

 

 

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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