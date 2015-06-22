Жесть на проезжей части: грузовик засыпал дорогу металлическими листами (видео)
Во Владивостоке пробку с Седанки устроил водитель грузового автомобиля, - сообщают "Вести: Приморье".
Как видно на кадрах, опубликованных в группе "ДПС-контроль", содержимое кузова — металлические листы — разнесло по солидной площади дорожного полотна. Из-за этого водители вынуждены ехать медленно и объезжать препятствия. Впрочем, некоторые едут прямо мо металлопрокату.
Очевидцы сообщают, что груз рассыпался из-за того, что автомобиль попал в ДТП.
На кадрах видно, что водитель грузовика либо его спутник собирают разбросанные листы, создавая дополнительную помеху движению.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Популярное в сети
Загрузка...
Ранее по теме
-
22.11.2019 А где же пряники? Грузовик с углем перевернулся в Уссурийске (видео)
-
02.11.2019 «И на нашей улице праздник»: грузовик воздушных шаров разбросали неизвестные в центре Владивостока
-
26.04.2017 Водитель "Скайлана" устроил безумный дрифт на улицах Находки(видео)
-
08.04.2016 В Приморье перевернулась "хлебовозка"
-
19.03.2016 В Арсеньеве водитель внедорожника устроил пешеходам грязевой душ
-
22.06.2015 Во Владивостоке таксист нагло припарковался на пешеходном переходе
Добавить комментарий