Губернатор Приморья отпраздновал победу «Адмирала» с болельщиками (видео)





Олег Кожемяко побывал на домашней игре «Адмирала». Встреча владивостокского хоккейного клуба закончилась победой над подмосковным «Витязем», — сообщают «Вести: Приморье».

Губернатор Приморского края не смог сдержать своей радости от победы местного клуба. Вместе со всеми зрителями «Фетисов-Арены» Олег Кожемяко скандировал название команды-победителя и махал руками в радостном порыве.

Кадры радующегося губернатора опубликованы в личном аккаунте главы региона.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]