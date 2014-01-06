Губернатор Приморья отпраздновал победу «Адмирала» с болельщиками (видео)
Олег Кожемяко побывал на домашней игре «Адмирала». Встреча владивостокского хоккейного клуба закончилась победой над подмосковным «Витязем», — сообщают «Вести: Приморье».
Губернатор Приморского края не смог сдержать своей радости от победы местного клуба. Вместе со всеми зрителями «Фетисов-Арены» Олег Кожемяко скандировал название команды-победителя и махал руками в радостном порыве.
Кадры радующегося губернатора опубликованы в личном аккаунте главы региона.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Популярное в сети
Загрузка...
Ранее по теме
-
23.07.2019 Олег Кожемяко: Власти должны нести ответственность перед гражданами
-
17.03.2019 Губернатор Приморья Олег Кожемяко отмечает день рождения
-
18.02.2019 ХК "Адмирал" сохранит прописку в КХЛ
-
27.09.2018 Олег Кожемяко назначен врио губернатора Приморского края
-
28.07.2014 «Адмирал» в сухую разгромил «Сахалинских Акул»
-
06.01.2014 Владимир Миклушевский поздравил хоккеистов «Адмирала» с победой в Твиттере
Добавить комментарий