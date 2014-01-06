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Губернатор Приморья отпраздновал победу «Адмирала» с болельщиками (видео)

Губернатор Приморья отпраздновал победу «Адмирала» с болельщиками (видео)

Фото: Инстаграм Олега Кожемяко


Олег Кожемяко побывал на домашней игре «Адмирала». Встреча владивостокского хоккейного клуба закончилась победой над подмосковным «Витязем», — сообщают «Вести: Приморье».

Губернатор Приморского края  не смог сдержать своей радости от победы местного клуба. Вместе со всеми зрителями «Фетисов-Арены» Олег Кожемяко скандировал название команды-победителя и махал руками в радостном порыве.

Кадры радующегося губернатора опубликованы в личном аккаунте главы региона.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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