Ансамблю песни и пляски Тихоокеанского флота - 80!

Сегодня исполнилось 80 лет со дня образования ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота. В 1939 году небольшой коллектив художественной самодеятельности при Доме офицеров был зачислен в состав флота как творческая единица и получил наименование ансамбля Краснознаменной песни и пляски, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Становление и творческое возмужание ансамбля совпало с грозными годами Великой Отечественной войны. Артисты ансамбля, разделенные на три группы, выступали в районах боевых действий, зачастую на дымящихся улицах освобожденных городов, на полевых аэродромах и в прифронтовых госпиталях, вселяя в бойцов силу и веру в Победу.

Начав свой творческий путь с небольшой группы участников матросской, художественной самодеятельности, ансамбль вырос до профессионального коллектива, воплотившего лучшие традиции русского и советского хорового искусства, народного танца и имеющего разносторонний репертуар.

В репертуаре Ансамбля более двух тысяч произведений: народные песни и танцы, солдатские пляски, песни отечественных авторов, духовная музыка, классические произведения русских и зарубежных композиторов. Исполнительские возможности поистине безграничны. Произведения звучат на многих языках мира, включая испанский, китайский, индийский, японский.

Ансамбль песни и пляски ТОФ участвовал в визитах отрядов кораблей в США, Канаду, Китай, страны Латинской Америки, Африки, Юго-Восточной Азии, гастролировал в странах Европы, Америки и Азии. Флотские артисты активные участники всех мероприятий, проводимых администрациями города Владивостока и Приморского края. Только в 2019 году Ансамблем дано почти 300 концертов, которые посетили 167 тыс.зрителей - это военнослужащие и члены их семей в различных гарнизонах и частях флота.

По результатам шестого смотра-конкурса Ансамблей песни и пляски ВС РФ коллектив удостоен звания «Лауреат» в номинациях: «Лучший вокальный ансамбль», «Лучшее исполнение произведения A Capellа», «Лучший хормейстер».

В честь 80-й годовщины образования коллектива на сцене Дома офицеров флота во Владивостоке состоится большой праздничный концерт. Юбиляров поздравят представители командования ТОФ, руководство, творческие коллективы города и Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]