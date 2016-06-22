Несколько лет жизни "подарит" приморец казенному учреждению
Во Владивостоке полицейские задержали подозреваемого в совершении грабежа в подъезде жилого дома, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по г. Владивостоку.
В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Владивостоку (Ленинский район) поступило сообщение 64-летней местной жительницы об ограблении.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Установлено, что в подъезде жилого дома неизвестный мужчина сорвал с шеи потерпевшей золотую цепочку с кулоном и крестиком, после чего скрылся.
В ходе оперативно - розыскных мероприятий по подозрению в совершении грабежа сотрудники уголовного розыска задержали 29-летнего гражданина.
В отделе полиции мужчина дал признательные показания. Похищенным он распорядился по своему усмотрению.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырёх лет.
Полицейские проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
30.04.2019 Дерзкого грабителя задержали во Владивостоке
-
11.04.2017 Серийного грабителя задержали во Владивостоке
-
14.03.2017 Задержан подозреваемый в ограблении ювелирного магазина во Владивостоке
-
18.01.2017 Полицейские задержали подозреваемого в совершении грабежа во Владивостоке
-
25.07.2016 Житель Находки задержан по подозрению в совершении серии грабежей
-
22.06.2016 В Приморье задержан подозреваемый в совершении серии нападений на женщин
Добавить комментарий