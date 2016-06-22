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Несколько лет жизни "подарит" приморец казенному учреждению

Несколько лет жизни "подарит" приморец казенному учреждению

Фото: pixabay.com

Во Владивостоке полицейские задержали подозреваемого в совершении грабежа в подъезде жилого дома, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по г. Владивостоку.

В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Владивостоку (Ленинский район) поступило сообщение 64-летней местной жительницы об ограблении.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Установлено, что в подъезде жилого дома неизвестный мужчина сорвал с шеи потерпевшей золотую цепочку с кулоном и крестиком, после чего скрылся.

В ходе оперативно - розыскных мероприятий по подозрению в совершении грабежа сотрудники уголовного розыска задержали 29-летнего гражданина.

В отделе полиции мужчина дал признательные показания. Похищенным он распорядился по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырёх лет.

Полицейские проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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