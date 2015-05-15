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Гибриды обезьяны и свиньи родились в Китае

Гибриды обезьяны и свиньи родились в Китае

Фото: animalreader.ru

В Китае родились первые в мире гибриды обезьян и свиней. Гибриды были созданы для того, чтобы в дальнейшем выращивать органы человека в животных, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ren.tv.

Отмечается, что исследователям потребовалось более 4000 эмбрионов, чтобы создать поросят, у которых в сердцах, печени, селезенке, легких и коже содержался генетический материал от макак-крабоедов.

По информации издания, гибриды погибли в лаборатории в первую неделю жизни.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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