Гибриды обезьяны и свиньи родились в Китае
В Китае родились первые в мире гибриды обезьян и свиней. Гибриды были созданы для того, чтобы в дальнейшем выращивать органы человека в животных, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ren.tv.
Отмечается, что исследователям потребовалось более 4000 эмбрионов, чтобы создать поросят, у которых в сердцах, печени, селезенке, легких и коже содержался генетический материал от макак-крабоедов.
По информации издания, гибриды погибли в лаборатории в первую неделю жизни.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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