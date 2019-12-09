«Местное время. Воскресенье»: Коммунальная авария как ЧП! Долгожданное новоселье. Историческое наследие. Интервью с Олегом Гуменюком
"Местное время. Воскресенье" от 8 декабря 2019 года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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