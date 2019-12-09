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Сегодня, 10:23
 

"Пульс": Забота о здоровье - дело добровольное

"Вести: Приморье. Интервью" с Анжеллой Кабиевой, главным врачом Владивостокского клинико-диагностического центра, главным внештатным специалистом Приморского края по медицинской профилактике и  начальником отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения по Приморскому краю Ольгой Механцевой.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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