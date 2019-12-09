Во Владивостоке прошел чемпионат Дальневосточного федерального округа по кудо, посвященный памяти Героя России Германа Угрюмова. Зрелищные поединки сильнейших кудоистов Дальнего Востока прошли в «Олимпийце».

В 24 категориях сразились спортсмены за награды. Прежде, чем попасть на Дальний Восток, им пришлось пройти жёсткий отбор на городских и региональных соревнованиях. 270 участников приехали во Владивосток - такое количество спортсменов на дальневосточном чемпионате впервые.

Александр Ясин, руководитель федерации кудо Дальневосточного федерального округа: «Я думаю, что этот толчок чемпионата мира, он даёт толчок определённо больше заниматься, и больше ребят хотят участвовать именно в этом виде спорта. В один субъект приехало шесть чемпионов мира - это хороший показатель. Таких достижений, я не знаю, в каких видах спорта, именно в Приморском крае».

Приморский и Хабаровский края, Сахалинская и Еврейская автономная области — география участников первенства. Бои чемпионов украсили турнир. Молодым спортсменам есть у кого поучиться — к примеру, у серебряного призёра чемпионата мира 2018 года Александры Савичевой и чемпион России 2019 года Шамиля Сеидова.

Александра Савичева, серебряный призёр чемпионата мира 2018 года, Приморский край: «Чемпионат города, чемпионат Дальнего Востока, чемпионат мира — я ко всем этим турнирам настраиваюсь серьёзно. Не важно, какой соперник против меня — именитый спортсмен или нет, я каждого соперника уважаю и считаю, что он - очень сильный».

Шамиль Сеидов, чемпион России 2019 года, Приморский край: «Золотая — это неописуемые ощущения. Это очень дорого для тебя, когда ты целый день в зале пашешь, пашешь. И потом первое место занимаешь. Это очень такие ощущения, которые, можно сказать, не передаются. Это нужно почувствовать самому, встать на это и почувствовать».

На церемонии закрытия награды вручили победителям и призерам во всех 29 категориях. Лучшие из лучших представят Дальний Восток на чемпионате и первенстве России, которые пройдут в 2020 году в Москве.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]