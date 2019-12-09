Турнир памяти Героя России Германа Угрюмова собрал во Владивостоке сильнейших кудоистов Дальнего Востока. Видеорепортаж Андрея Мозгового
Во Владивостоке прошел чемпионат Дальневосточного федерального округа по кудо, посвященный памяти Героя России Германа Угрюмова. Зрелищные поединки сильнейших кудоистов Дальнего Востока прошли в «Олимпийце».
В 24 категориях сразились спортсмены за награды. Прежде, чем попасть на Дальний Восток, им пришлось пройти жёсткий отбор на городских и региональных соревнованиях. 270 участников приехали во Владивосток - такое количество спортсменов на дальневосточном чемпионате впервые.
Александр Ясин, руководитель федерации кудо Дальневосточного федерального округа: «Я думаю, что этот толчок чемпионата мира, он даёт толчок определённо больше заниматься, и больше ребят хотят участвовать именно в этом виде спорта. В один субъект приехало шесть чемпионов мира - это хороший показатель. Таких достижений, я не знаю, в каких видах спорта, именно в Приморском крае».
Приморский и Хабаровский края, Сахалинская и Еврейская автономная области — география участников первенства. Бои чемпионов украсили турнир. Молодым спортсменам есть у кого поучиться — к примеру, у серебряного призёра чемпионата мира 2018 года Александры Савичевой и чемпион России 2019 года Шамиля Сеидова.
Александра Савичева, серебряный призёр чемпионата мира 2018 года, Приморский край: «Чемпионат города, чемпионат Дальнего Востока, чемпионат мира — я ко всем этим турнирам настраиваюсь серьёзно. Не важно, какой соперник против меня — именитый спортсмен или нет, я каждого соперника уважаю и считаю, что он - очень сильный».
Шамиль Сеидов, чемпион России 2019 года, Приморский край: «Золотая — это неописуемые ощущения. Это очень дорого для тебя, когда ты целый день в зале пашешь, пашешь. И потом первое место занимаешь. Это очень такие ощущения, которые, можно сказать, не передаются. Это нужно почувствовать самому, встать на это и почувствовать».
На церемонии закрытия награды вручили победителям и призерам во всех 29 категориях. Лучшие из лучших представят Дальний Восток на чемпионате и первенстве России, которые пройдут в 2020 году в Москве.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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