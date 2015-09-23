Опасные игры на скользкой крыше затеяли приморцы (видео)
На канале dpskontrol125rus появилось видео рискованных забав двух мужчин, — сообщают «Вести: Приморье».
«Двое рабочих то ли дрались, то ли игрались так на крыше дома. Достаточно высоко. Они были без страховки. Там, после выпавшего снега, достаточно скользко. Было очень страшно за ними наблюдать», — сообщила подписчица канала.
Отметим, что действие происходит на крыше пятиэтажного дома. "То ли игра, то ли драка" была приостановлена, когда герои видео обнаружили, что привлекли внимание людей с камерами.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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