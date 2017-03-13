Сильный снег и похолодание обещают приморские синоптики в середине недели

На этой неделе синоптическая ситуация над Приморским краем будет неустойчивой. Под воздействием циклонов, периодически выходящих на север континента, азиатский антициклон ослабел и занял более южное положение. В результате открылась дорога для выхода циклонических вихрей на юг Дальнего Востока. В связи с этим местами в Приморье пройдёт небольшой и умеренный снег. Как сообщили в Примгидромете, наиболее интенсивный снег прогнозируется в середине недели, когда на Японское море выйдет очередной циклон, и вызовет на юге Приморья снег, местами сильный. Ожидаются гололёдные явления. На дорогах надо быть предельно внимательным.

Неделя предполагается нехолодной. Минимальные температуры воздуха будут колебаться от −3…−13 °C на юге края до −18…−23 °C. на северо-востоке. Днём в пределах −7…+3 °C.

Во Владивостоке на неделе преимущественно облачно, до середины недели периодически будет идти небольшой снег, наиболее интенсивный пройдёт в среду. На дорогах гололедица. Во второй половине недели погода без осадков. Минимальная температура воздуха в первой половине недели −1…−4 °C, максимальная +3…−3 °C. В дальнейшем похолодает.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]