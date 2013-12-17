Приморские врачи спасли 3-месячную девочку от удушья
Челюстно-лицевые хирурги медицинского центра ДВФУ выполнили редкую операцию – удалили новообразование языка. Как сообщили в пресс-службе администрации края, юной пациентке Евгении всего три месяца от роду.
Как говорят специалисты, угрожающая опухоль заполняла собой практически всю полость рта и продолжала расти, что могло привести к нежелательным последствиям, в том числе и асфиксии. Откладывать операцию надолго было нельзя.
2 декабря мать и ребенка госпитализировали, и в кратчайшие сроки хирурги медцентра ДВФУ провели операцию. Вмешательство проходило под интубационным наркозом, что было необходимо для обеспечения проходимости верхних дыхательных путей. По словам врачей, все прошло хорошо, продолжительность операции составила всего 45 минут. В результате слаженной работы специалистов, структуру языка девочке удалось полностью сохранить.
«Все прошло быстро. Ребенка забрали на операцию в 9.30, через час мне сообщили, что все прошло благополучно, а еще через 3 часа дочка уже самостоятельно ела из бутылочки, без помощи зонда», – поделилась радостью мама малютки Любовь Сергеевна.
Стоимость такой операции достаточно высока, но девочка получила помощь совершенно бесплатно, за счет средств фонда ОМС. Сейчас малютке полностью купирован послеоперационный отек, прогноз врачей благоприятный, никаких предпосылок к осложнениям нет. Ребенок теперь может свободно дышать, и уже учится кушать без «шишечки» во рту. В будущем девочка ничем не будет отличаться от своих сверстников.
Сегодня мама и малышка уже дома и чувствуют себя хорошо.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
29.06.2019 Уникальную операцию провели беременной женщине во Владивостоке
-
10.07.2018 Хирурги Приморья проводят операции на лице без повреждения мимических мышц
-
23.11.2017 Редкое заболевание четырехлетнего жителя Владивостока может привести к тяжелой инвалидности
-
14.11.2016 Челюстно-лицевая хирургия в Находке переходит на новые технологии
-
24.12.2015 5-летний Денис Козлов вернулся домой после сложной операции, проведенной в Германии
-
17.12.2013 Врачи Владивостока спасли руку пострадавшей в ЧП на эскалаторе годовалой девочке
Добавить комментарий