Приморские врачи спасли 3-месячную девочку от удушья

Челюстно-лицевые хирурги медицинского центра ДВФУ выполнили редкую операцию – удалили новообразование языка. Как сообщили в пресс-службе администрации края, юной пациентке Евгении всего три месяца от роду.

Как говорят специалисты, угрожающая опухоль заполняла собой практически всю полость рта и продолжала расти, что могло привести к нежелательным последствиям, в том числе и асфиксии. Откладывать операцию надолго было нельзя.

2 декабря мать и ребенка госпитализировали, и в кратчайшие сроки хирурги медцентра ДВФУ провели операцию. Вмешательство проходило под интубационным наркозом, что было необходимо для обеспечения проходимости верхних дыхательных путей. По словам врачей, все прошло хорошо, продолжительность операции составила всего 45 минут. В результате слаженной работы специалистов, структуру языка девочке удалось полностью сохранить.

«Все прошло быстро. Ребенка забрали на операцию в 9.30, через час мне сообщили, что все прошло благополучно, а еще через 3 часа дочка уже самостоятельно ела из бутылочки, без помощи зонда», – поделилась радостью мама малютки Любовь Сергеевна.

Стоимость такой операции достаточно высока, но девочка получила помощь совершенно бесплатно, за счет средств фонда ОМС. Сейчас малютке полностью купирован послеоперационный отек, прогноз врачей благоприятный, никаких предпосылок к осложнениям нет. Ребенок теперь может свободно дышать, и уже учится кушать без «шишечки» во рту. В будущем девочка ничем не будет отличаться от своих сверстников.

Сегодня мама и малышка уже дома и чувствуют себя хорошо.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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