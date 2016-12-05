Дождь, снег, гололедица, всплекс ДТП ожидаются в среду в Приморье
В ближайшие сутки погода в Приморском крае резко испортится. Виной тому циклон, который к утру выйдет на северо-запад Японского моря. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примгидромет, на большей территории пройдёт снег, местами сильный. На побережье может наблюдаться дождь. В прибрежных районах усилится ветер. На дорогах снежный накат, гололедица. Температурный фон немного понизится.
Во Владивостоке завтра погода также ухудшится. Ночью существенных осадков не ожидается. Похолодает до −3…−5 °C. Днём пройдёт снег, временами сильный. На дорогах гололедица. К концу дня поднимется метель. Температурный фон в течение суток −1…−5 °C.
Из-за ожидаемых довольно сложных погодных условий обстановка на дорогах станет напряжённой. Возрастёт риск дорожно-транспортных происшествий, поэтому по возможности стоит воздержаться от поездок на большие расстояния и, во избежание заторов на дорогах, сократить поездки на личном автотранспорте, а также не парковаться на обочинах дорог.
Заинтересованным организациям переданы специализированные предупреждения об ухудшении погодных условий с целью принятия мер по предотвращению сбоев в работе.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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