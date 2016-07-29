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Прокуратура разберется с «шокирующими» квитанциями за горячую воду (видео)

Прокуратура разберется с «шокирующими» квитанциями за горячую воду (видео)

Фото: ivbg.ru


Депутатский запрос в прокуратуру по поводу перерасчета за горячую воду 2017 года отправлен. Об этом заявил на своей личной странице в соцсетях депутат Дмитрий Новиков, — передают «Вести: Приморье».

«Люди жалуются мне на квитанции с долгом по горячей воде за 2017(!) год, несмотря на то, что уже оплачивали их. И я решил разобраться. почему приморцев заставляют платить повторно», — сообщил депутат.

Причину Дмитрий Новиков назвал банально простой:  между Дальневосточной генерирующей компанией и  Примводоканалом  был заключен договор на поставку теплоносителя, то есть холодной воды. "ДГК" ее нагревала и поставляла потребителям. Потребители исправно оплачивали платежки от поставщика, компании "ДГК".

«Все бы ничего, да вот этот механизм дал сбой. Люди платили "ДГК", а они в свою очередь не спешили рассчитываться с поставщиком воды "Примводоканалом". Арбитражный суд вынес решение, по которому "ДГК" обязана оплатить все долги перед "Примводоканалом". Немного "потолкавшись", "ДГК" всё же выплатило "Примводоканалу" сумму - а это ни много, ни мало 110 миллионов рублей. Но свои траты, видимо, решило компенсировать, выставив потребителям квитанции с долгами», — разъяснил депутат.

Также народный избранник заявил, что  он лично отправил депутатские запросы в прокуратуру с просьбой проверить этот "аттракцион" от "ДГК".

Видео: инстаграм Дмитрия Новикова

 

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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