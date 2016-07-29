Прокуратура разберется с «шокирующими» квитанциями за горячую воду (видео)
Депутатский запрос в прокуратуру по поводу перерасчета за горячую воду 2017 года отправлен. Об этом заявил на своей личной странице в соцсетях депутат Дмитрий Новиков, — передают «Вести: Приморье».
«Люди жалуются мне на квитанции с долгом по горячей воде за 2017(!) год, несмотря на то, что уже оплачивали их. И я решил разобраться. почему приморцев заставляют платить повторно», — сообщил депутат.
Причину Дмитрий Новиков назвал банально простой: между Дальневосточной генерирующей компанией и Примводоканалом был заключен договор на поставку теплоносителя, то есть холодной воды. "ДГК" ее нагревала и поставляла потребителям. Потребители исправно оплачивали платежки от поставщика, компании "ДГК".
«Все бы ничего, да вот этот механизм дал сбой. Люди платили "ДГК", а они в свою очередь не спешили рассчитываться с поставщиком воды "Примводоканалом". Арбитражный суд вынес решение, по которому "ДГК" обязана оплатить все долги перед "Примводоканалом". Немного "потолкавшись", "ДГК" всё же выплатило "Примводоканалу" сумму - а это ни много, ни мало 110 миллионов рублей. Но свои траты, видимо, решило компенсировать, выставив потребителям квитанции с долгами», — разъяснил депутат.
Также народный избранник заявил, что он лично отправил депутатские запросы в прокуратуру с просьбой проверить этот "аттракцион" от "ДГК".
Видео: инстаграм Дмитрия Новикова
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
28.05.2018 Жителям Владивостока придется доплатить за горячую воду за период с января по май 2018 года
-
14.11.2019 Жителей города ожидает перерасчет за горячую воду
-
10.12.2019 Жители Владивостока в шоке от ноябрьских квитанций за горячее водоснабжение
-
06.12.2019 Дмитрий Новиков: ФСБ обыскивает департамент лесного хозяйства Приморья
-
29.07.2016 Приморцы будут платить за горячую воду по новому правилу
-
15.08.2017 Приморцы приняли перерасчет в квитанциях от коммунальщиков за махинации
Добавить комментарий