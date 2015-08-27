Сборная Приморья выиграла 45 медалей на этапе кубка мира по зимнему плаванию

Приморцы триумфально выступили на втором этапе Кубка мира по зимнему плаванию, — сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте физкультуры и спорта края.

Соревнования среди «моржей» проходили в Тюмени с 4 по 8 декабря и собрали более 350 участников из 12 стран.

Как сообщил руководитель приморской команды, исполнительный директор федерации зимнего плавания России Олег Докучаев, к стартам допускались спортсмены от 6 до 88 лет, имеющих соответствующую подготовку.



«В Кубке мира участвовали представители России, Великобритании, Финляндии, Швеции, Казахстана, Латвии, Франции, Германии, Монголии, Чили, Испании, Аргентины. Приморский край представляли 10 опытных пловцов, неоднократных победителей и призеров всероссийских и международных соревнований, которые достойно представили свой регион и на этих стартах», - отметил он.



По результатам первого дня соревнований у приморцев сразу 11 медалей. Первое место заняла Оксана Белецкая в 200-метровке брассом (40-44 года). Дмитрий Рубцов (50-54 года) три золотых награды - 25 м вольным стилем, 500 м брассом, 200 м брассом и новый рекорд России. Евгений Зозуля (40-44 года) 200 м брассом - первое место и новый рекорд России. Людмила Маллер (60-64 года) – два «золота» на дистанциях 25 м вольным стилем и 50 м брассом. Василий Симонов (75-79 лет) - первое место 25 м вольным стилем, второе место 50 м брассом. Игорь Галактионов (65-69 лет) – две золотые медали и два рекорда России и мира на дистанциях 25 м вольным стилем, 50 м брассом.



Во второй день приморские любители зимнего плавания выиграли еще 29 наград. Евгений Зозуля взял две серебряные медали в 100-метровке вольным стилем и брассом. Дмитрий Рубцов выиграл четыре «золота» на дистанциях 25 м брассом, баттерфляем; 100 м вольным стилем и брассом и одно «серебро» на 50 м брассом. У Оксаны Белецкой четыре серебряные награды - 100 м вольным стилем и брассом, 25 м брассом и баттерфляем и «бронза» на 50 м вольным стилем. Дмитрий Рубцов четырежды поднимался на высшую ступень пьедестала почета, заняв первые места на дистанциях 25 м брассом и баттерфляем, 100 м вольным стилем и брассом, и второе место на 50 м брассом. Олег Докучаев дважды стал бронзовым призером на 100-метровке брассом и вольным стилем. Мария Чижова заняла третье место на 25 м брассом.



Пять золотых наград завоевала Людмила Маллер – на дистанциях 25 м брассом и баттерфляем, на 100 м брассом и вольным стилем и на 50 м вольным стилем. Игорь Галактионов выиграл три «золота» на 25 м баттерфляем и вольным стилем и 50 м вольным стилем. Василий Симонов два первых места занял на 100-метровках вольным стилем и брассом, три вторых места на 25 м брассом и баттерфляем и на 50 м вольным стилем.



В заключительный день соревнований приморская команда положила в копилку золотые медали в эстафетах 4х25 м брассом и вольным стилем. Олег Докучаев стал серебряным призером на дистанции 450 м вольным стилем, на этой же дистанции Евгений Зозуля занял третье место.

По результатам второго этапа Кубка мира будет сформирована сборная команда России для участия в чемпионате мира по зимнему плаванию, который будет проходить со 2 по 8 февраля на озере Блед в Словении.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]