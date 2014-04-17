Массовое ДТП с участием 30 автомобилей произошло в Приморье
Массовое ДТП с участием нескольких десятков машин произошло в районе села Прохладное, в Надеждинском районе. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на YouTube-канал "Crime Prymorye".
Судя по кадрам, машины буквально "раскидало" по полосам трассы "Де-Фриз — Седанка — Патрокл".
Участниками аварии стали уже более 30 машин. Движение практически парализовано.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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