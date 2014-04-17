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Массовое ДТП с участием 30 автомобилей произошло в Приморье

Фото: YouTube-канал "Crime Prymorye"

Массовое ДТП с участием нескольких десятков машин произошло в районе села Прохладное, в Надеждинском районе. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на YouTube-канал "Crime Prymorye".

Судя по кадрам, машины буквально "раскидало" по полосам трассы "Де-Фриз — Седанка — Патрокл".

Участниками аварии стали уже более 30 машин. Движение практически парализовано.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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