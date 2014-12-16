Cупруга скандального бизнесмена из Владивостока "зашла" на Патрокл

Аукцион ДОМ.РФ на два земельных участка на Патрокле общей площадью 0,78 га выиграл единственный участник – ООО «Адонис», подконтрольное Дмитрию Сулееву. Здесь планируется построить центр обслуживания населения и общественно-торговый центр, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на vl.ru.

На аукцион были выставлены два лота – земельные участки в федеральной собственности в районе поворота к домам на улице Сочинской. Заявки на участие в торгах принимались до 6 декабря. Аукцион с начальной ценой 38 миллионов рублей состоялся 11 декабря.

У меньшего участка с кадастровым номером 25:28:030014:1346 площадью 2230 кв. м вид разрешенного использования - объекты бытового обслуживания. Здесь планируется построить центр обслуживания населения. Предназначение территории у поворота на Морское кладбище с номером 25:28:030014:1349 площадью 5577 кв. м – объекты розничной торговли. По проекту планировки и межевания территории здесь построят общественно-торговый центр.

Компания «Адонис» была единственным участником аукциона. По правилам площадки, ей и достались участки по изначально заявленной организаторами торгов цене – 38 миллионов рублей.

По данным ИАС Seldon.Basis, совладельцем ООО «Адонис» является Людмила Сулеева. Также она является совладельцем 57 организаций, среди которых несколько ООО: «РЭМИ-Строй», «РЕМИ-7», «РЕМИ-8», «Фобос», «Деймос», «Меркурий», «Веста», «Венера», «Велес», «Диана», «Дионис», «Гамма», «Дельта» и «Омега».

Напомним, что в конце 2016 года у бизнес-структур экс-депутат городской Думы Дмитрия Сулеева возник конфликт с жителями домов по адресам Бестужева, 40 и Бестужева, 36/38. В сквере между эти домами планировалось построить очередной супермаркет. 8-го декабря года рано утром жители домов 36, 38 и 40 по улице Бестужева вместо детской площадки и сквера обнаружили во дворе высокий забор. За одну ночь было уничтожено более 30-ти деревьев. Чтобы привлечь внимание властей возмущенные горожане несколько раз выходили на митинг. В итоге вышел громкий скандал. Сулееву пришлось свернуть стройку и за свой счет разбить на месте вырубленных деревьев новый сквер.

В мае нынешнего года "Вести:Приморье" сообщали, что жители Надибаидзе, 17 выступили против стройки в своем дворе. Возвести предположительно магазин планировало ООО «Регион-Восток», подконтрольное Дмитрию Сулееву.







Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]