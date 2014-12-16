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Cупруга скандального бизнесмена из Владивостока "зашла" на Патрокл

Cупруга скандального бизнесмена из Владивостока "зашла" на Патрокл

Аукцион ДОМ.РФ на два земельных участка на Патрокле общей площадью 0,78 га выиграл единственный участник – ООО «Адонис», подконтрольное Дмитрию Сулееву. Здесь планируется построить центр обслуживания населения и общественно-торговый центр, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на vl.ru.

На аукцион были выставлены два лота – земельные участки в федеральной собственности в районе поворота к домам на улице Сочинской. Заявки на участие в торгах принимались до 6 декабря. Аукцион с начальной ценой 38 миллионов рублей состоялся 11 декабря.

У меньшего участка с кадастровым номером 25:28:030014:1346 площадью 2230 кв. м вид разрешенного использования - объекты бытового обслуживания. Здесь планируется построить центр обслуживания населения. Предназначение территории у поворота на Морское кладбище с номером 25:28:030014:1349 площадью 5577 кв. м – объекты розничной торговли. По проекту планировки и межевания территории здесь построят общественно-торговый центр.

Компания «Адонис» была единственным участником аукциона. По правилам площадки, ей и достались участки по изначально заявленной организаторами торгов цене – 38 миллионов рублей.

По данным ИАС Seldon.Basis, совладельцем ООО «Адонис» является Людмила Сулеева. Также она является совладельцем 57 организаций, среди которых несколько ООО: «РЭМИ-Строй», «РЕМИ-7», «РЕМИ-8», «Фобос», «Деймос», «Меркурий», «Веста», «Венера», «Велес», «Диана», «Дионис», «Гамма», «Дельта» и «Омега».

Напомним, что в конце 2016 года у бизнес-структур экс-депутат городской Думы Дмитрия Сулеева возник конфликт с жителями домов по адресам Бестужева, 40 и Бестужева, 36/38. В сквере между эти домами планировалось построить очередной супермаркет. 8-го декабря года рано утром жители домов 36, 38 и 40 по улице Бестужева вместо детской площадки и сквера обнаружили во дворе высокий забор. За одну ночь было уничтожено более 30-ти деревьев. Чтобы привлечь внимание властей возмущенные горожане несколько раз выходили на митинг. В итоге вышел громкий скандал. Сулееву пришлось свернуть стройку и за свой счет разбить на месте вырубленных деревьев новый сквер. 

В мае нынешнего года "Вести:Приморье" сообщали, что жители Надибаидзе, 17 выступили против стройки в своем дворе. Возвести предположительно магазин планировало ООО «Регион-Восток», подконтрольное Дмитрию Сулееву.




Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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