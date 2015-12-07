В Приморье десятки рыбаков оказались на оторванной льдине
Сразу несколько рыбаков оказались на оторванной льде в Амурском заливе. Припай оторвался в районе Тавричанки, где сейчас находятся любители зимней ловли, сообщает "Вести: Приморье".
Очевидцы сообщают, что припай от берега оторвался стремительно, и вода открылась примерно на пять метров. Однако, ситуацию нельзя назвать угрожающей, посколькe выход на берег все же есть, но в нескольких сот метрах от того места, где находятся люди.
В Управлении МЧС напомнили, что с наступлением низких температур повышается риск чрезвычайных ситуаций на водоемах. Испытывать его на прочность первыми вышли дети и любители зимней рыбалки. Важно помнить и соблюдать основные правила поведения на водных объектах, ведь выполнение элементарных мер предосторожности - залог вашей безопасности!
ФОТО: dpskontrol125rus
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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