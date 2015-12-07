Новости Общество Происшествия

Сегодня, 16:26
 

В Приморье десятки рыбаков оказались на оторванной льдине

В Приморье десятки рыбаков оказались на оторванной льдине

Сразу несколько рыбаков оказались на оторванной льде в Амурском заливе. Припай оторвался в районе Тавричанки, где сейчас находятся  любители зимней ловли, сообщает "Вести: Приморье". 

Очевидцы сообщают, что припай от берега оторвался стремительно, и вода открылась примерно на пять метров. Однако, ситуацию нельзя назвать угрожающей, посколькe выход на берег все же есть, но в нескольких сот метрах от того места, где находятся люди. 

В Управлении МЧС напомнили, что с наступлением низких температур повышается риск чрезвычайных ситуаций на водоемах. Испытывать его на прочность первыми вышли дети и любители зимней рыбалки. Важно помнить и соблюдать основные правила поведения на водных объектах, ведь выполнение элементарных мер предосторожности - залог вашей безопасности!

ФОТО: dpskontrol125rus



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести