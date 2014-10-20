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12 миллионов и новый статус: жители Горнореченского ждут перемен

12 миллионов и новый статус: жители Горнореченского ждут перемен

Фото: komandirovka.ru


Одним поселком в Приморье станет больше, — решили депутаты краевого ЗАКСа, передают «Вести: Приморье».

Приморские депутаты поддержали проект закона "Об изменении категории и вида поселка городского типа Горнореченский Кавалеровского муниципального района и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края".

Законодательная инициатива главы региона предусматривает преобразование посёлка городского типа Горнореченский, входящего в состав и территорию Кавалеровского муниципального района, в сельский населённый пункт, наделив его статусом посёлка.

Соответствующие изменения вносятся в краевые законы "Об административно-территориальном устройстве Приморского края", "О Кавалеровском муниципальном районе" и "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между Кавалеровским муниципальным районом и поселениями, образованными в границах Кавалеровского муниципального района".

Как сообщил депутатам заместитель руководителя аппарата Администрации края Павел Ясевич, преобразование в сельский населенный пункт позволит повысить социально-экономический уровень жизни населения, поспособствует сохранению социальных и образовательных учреждений, что в свою очередь позволит приостановить отток населения.

Напомним, что отдельным категориям граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в соответствии с действующим законодательством предоставляются дополнительные меры социальной поддержки.

Как отметил депутат от Кавалеровского района Сергей Слепченко, с просьбой преобразовать поселок городского типа в сельский населенный пункт обратились жители данной территории. "На следующий год в краевом бюджете предусмотрено более 12 млн рублей в виде помощи поселку Горнореченский, в том числе, детский сад получит средства на капитальный ремонт", - сообщил депутат.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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