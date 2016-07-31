Вице-губернатор Антон Волошко «ответит» за перепись населения в Приморском крае





Правительство определило ответственных за будущую перепись населения. В Приморском крае это будет вице-губернатор Антон Волошко, — передают «Вести: Приморье».

Как сообщает ПриморскСтат, федеральные органы исполнительной власти будут помогать Росстату в подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 2020 года.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства «Об организации Всероссийской переписи населения 2020 года», в котором определил сроки проведения и подведения итогов будущей переписи, а также распределил зоны ответственности между министерствами и ведомствами.

«Сегодня подготовка к главному статистическому событию десятилетия вышла на финишную прямую. Уверен, что благодаря взаимодействию с коллегами из министерств и ведомств первая российская электронная перепись населения пройдет на высоком уровне», - отметил руководитель Росстата Павел Малков.

Правительство постановило, что ответственность за организацию и проведение переписи отдельных категорий населения возлагается на федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых находятся специальные контингенты населения: МВД России, МЧС России, Минобороны России, Минпромторг России, МИД России, ФСБ России, Росгвардия, ФСО России, ФСИН России, ГУСП Президента Российской Федерации, Госкорпорация «Росатом», Госкорпорация «Роскосмос».

Например, за перепись военнослужащих, членов их семей, сотрудников органов внутренних дел, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии, проживающих на территории закрытых административно-территориальных образований, закрытых военных городков и воинских частей ответственным назначается Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардия, Минпромторг, Главное управление специальных программ президента РФ и Госкорпорация «Росатом». Заполненные переписные документы на специальные контингенты населения будут сдаваться в Росстат и его территориальные органы.

На территории Приморского края для осуществления координации работы по подготовке к ВПН-2020 сформирована комиссия по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года во главе с вице-губернатором Приморского края А.А. Волошко.

Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года также созданы органами местного самоуправления муниципальных образований.

В настоящее время проходит актуализация списков адресов домов, которая необходима для составления организационного плана проведения ВПН-2020 на территории края. Органами местного самоуправления проводится работа по обеспечению домов аншлагами с названиями улиц и номеров домов.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]