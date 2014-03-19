Новости Общество Экономика Происшествия

Сегодня, 02:19
 

Налоговый инспектор из Находки попалась на мошенничестве

Налоговый инспектор из Находки попалась на мошенничестве

Фото: yandex.net


Около 30 тысяч рублей присвоила себе обманным путем кадровик из налоговой инспекции, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на СК.

Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела кадров и безопасности налоговой инспекции по г. Находке Приморского края, по факту мошенничества совершенного с использованием должностного положения, т.е. преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Как следует из материалов уголовного дела, подозреваемая ввела в заблуждение двух своих подчиненных сотрудников о необходимости передачи ей части денежных средств, выплаченных им в качестве материального стимулирования. Общая сумма похищенных злоумышленницей денежных средств составила более 27 тыс. рублей.

В настоящее время подозреваемая допрошена. Следователи проводят по уголовному делу необходимые следственные действия.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести