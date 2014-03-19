Налоговый инспектор из Находки попалась на мошенничестве
Около 30 тысяч рублей присвоила себе обманным путем кадровик из налоговой инспекции, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на СК.
Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела кадров и безопасности налоговой инспекции по г. Находке Приморского края, по факту мошенничества совершенного с использованием должностного положения, т.е. преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Как следует из материалов уголовного дела, подозреваемая ввела в заблуждение двух своих подчиненных сотрудников о необходимости передачи ей части денежных средств, выплаченных им в качестве материального стимулирования. Общая сумма похищенных злоумышленницей денежных средств составила более 27 тыс. рублей.
В настоящее время подозреваемая допрошена. Следователи проводят по уголовному делу необходимые следственные действия.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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