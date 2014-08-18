Приморцы выиграли одну из самых трудных на планете трофи-гонок (видео)

Чемпионами RFC Grand Final Malaysia 2019 в абсолютном зачете стал российский экипаж из Владивостока: Валерий Любаренко и Андрей Катков, — сообщают «Вести: Приморье».

Как сообщает Ex-RoadMedia, ребята восемь лет ездили на эту гонку под неизменным 105 номером, семь раз были призерами, но высшую ступеньку пьедестала заняли впервые.

RFC Grand Final 2019 прошел в период 28 ноября – 9 декабря. И традиционно для этого трофи участникам было не просто трудно, а очень тяжело. Недаром гонка много лет неизменно входит в ТОП-10 самых экстремальных внедорожных соревнований в мире.

Rainforest Challenge - известная всем любителям внедорожного спорта и одна из самых тяжелых в мире гонка, организованная легендой офф-роуда Луисом Ви. Более 20-ти лет соревнование проходит в джунглях Малайзии в самый разгар сезона дождей. Состязаться сюда приезжают спортсмены со всей планеты, и неспроста RFC считается неофициальным Чемпионатом Мира по трофи.

В России соревнования проходят с 2013 года как национальные отборочные этапы для Rainforest Challenge Grand Final Malaysia. Победители RFC Russia получают право участвовать в главной гонке года без взноса за участие. Призеры RFC Russia имеют солидные скидки на взнос.

Видео: Инстаграм @gto4x4pk









Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]