Во Владивостоке прошел день памяти. Ровно 25 лет назад началась операция по восстановлению конституционного порядка в Чечне. В ней принимали участие и наши приморцы. У памятника приморцам, погибшим в ходе локальных войн, собрались друзья, родственники, подрастающее поколение и представители городской и краевой администраций. На месте побывала Марьяна Яцкевич.

Он с улыбкой оставляет памятный автограф с пожеланиями для своих сослуживцев и друзей. Для Сергея Кондратенко, который лично принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе, - это первый литературный опыт. Несмотря на то что по его инициативе были созданы книги памяти о приморских бойцах, погибших за восстановление конституционного порядка в Чечне.

Сергей Кондратенко, ветеран боевых действий: «Потому что это самое значимое событие в моей жизни, самое трагическое, в котором я участвовал. Я решил написать эти воспоминания, чтобы вспомнить ребят, чтобы помянуть ребят».

Свою книгу «Командировка на войну» он скромно называет дневником. Еще в Чечне он фиксировал даты, места, фамилии и события. Чтобы соединить все воедино, спустя 25 лет. Дневник действительно получился без прикрас, книга не только о сложных, местами на пределе человеческих возможностей задачах, но и о неудачах, которые бывают на войне. Это сделано для того, как говорит сам писатель, чтобы будущие офицеры учились на ошибках и не допускали их вновь.

Сергей Кондратенко,ветеран боевых действий: «Это жизнь, это жизнь. И еще я могу сказать, что пороки гражданки они ведь и там вылазят, к сожалению, из-за разгильдяйства гибнут люди , гибнут не только у нас.

Сегодня в зале собрались те, кого так или иначе коснулись события тех лет. Боевые товарищи, друзья, матери погибших бойцов. У каждого из них в своя история той войны, которую Сергей Кондратенко трепетно отразил в своей книге.

Презентовать книгу решили ровно на 25-летие начала вооруженного конфликта. Почти 200 приморцев не вернулись с поля боя. Сегодня их память почтили возложением цветов и венков к мемориалу приморцам, погибшим в ходе локальных войн.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «Приморье отдало более 200 жизней в этой далекой горной республике, ради того, чтобы было мирное небо, ради того, чтобы была сохранена наша страна. Девять ребят удостоены высокого звания Героя России, их именами названы школы, улицы. Одна из улиц носит во Владивостоке имя Владимира Марченко, который погиб от снайперской пули, прикрывая отход своих товарищей».

Последние потери Приморский край понес пять лет назад, в 2013-м. Трое сотрудников ОМОН погибли в Чечне в ходе поисковых мероприятий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]