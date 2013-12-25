Новости Общество

Сегодня, 12:50
 

"Пластиковые" боеприпасы получат Сухопутные войска

"Пластиковые" боеприпасы получат Сухопутные войска

Фото: belvpo.com

Боеприпасы калибра 30 мм с пластмассовыми элементами для артиллерийских комплексов Сухопутных войск ВС РФ будут приняты на вооружение, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас ведется подготовка к серийному производству 30-миллиметровых выстрелов с пластмассовыми ведущими устройствами (ПВУ) для артиллерийских комплексов Сухопутных войск. Государственные испытания данных изделий успешно завершены. Принятие патронов с ПВУ на вооружение ожидается в первом квартале 2020 года", отметил генеральный директор концерна "Техмаш" Владимир Лепин.

По словам Лепина, применение боеприпасов с ПВУ исключает механический износ канала ствола, повышает живучесть стволов 30-миллиметровых артиллерийских систем не менее чем в два раза. Также он напомнил, что такие выстрелы уже приняты на вооружение к артиллерийским установкам морского и авиационного базирования.

Боеприпасы с осколочно-фугасно-зажигательным и осколочно-трассирующим снарядами поставляются для корабельных зенитных комплексов, а осколочно-фугасно-зажигательные, бронебойно-трассирующие и многоэлементные боеприпасы - для авиационных пушек.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести