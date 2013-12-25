"Пластиковые" боеприпасы получат Сухопутные войска
Боеприпасы калибра 30 мм с пластмассовыми элементами для артиллерийских комплексов Сухопутных войск ВС РФ будут приняты на вооружение, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.
"Сейчас ведется подготовка к серийному производству 30-миллиметровых выстрелов с пластмассовыми ведущими устройствами (ПВУ) для артиллерийских комплексов Сухопутных войск. Государственные испытания данных изделий успешно завершены. Принятие патронов с ПВУ на вооружение ожидается в первом квартале 2020 года", отметил генеральный директор концерна "Техмаш" Владимир Лепин.
По словам Лепина, применение боеприпасов с ПВУ исключает механический износ канала ствола, повышает живучесть стволов 30-миллиметровых артиллерийских систем не менее чем в два раза. Также он напомнил, что такие выстрелы уже приняты на вооружение к артиллерийским установкам морского и авиационного базирования.
Боеприпасы с осколочно-фугасно-зажигательным и осколочно-трассирующим снарядами поставляются для корабельных зенитных комплексов, а осколочно-фугасно-зажигательные, бронебойно-трассирующие и многоэлементные боеприпасы - для авиационных пушек.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
16.05.2015 Минометная мина обнаружена в 200 метрах от жилых домов в городе Уссурийске
-
14.09.2014 Береговые войска ТОФ в ходе проверки привели в боеготовность ракетные комплексы
-
23.03.2015 В Приморском крае завершились учения артиллерийских подразделений 5-й общевойсковой армии Восточного Военного Округа
-
13.02.2017 Крейсер "Варяг" провел артиллерийские стрельбы в заливе Петра Великого
-
25.12.2013 В Приморье полицейские изъяли боеприпасы
-
05.04.2017 БПК "Адмирал Виноградов" провел стрельбы в Японском море
Добавить комментарий