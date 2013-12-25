"Пластиковые" боеприпасы получат Сухопутные войска

Боеприпасы калибра 30 мм с пластмассовыми элементами для артиллерийских комплексов Сухопутных войск ВС РФ будут приняты на вооружение, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас ведется подготовка к серийному производству 30-миллиметровых выстрелов с пластмассовыми ведущими устройствами (ПВУ) для артиллерийских комплексов Сухопутных войск. Государственные испытания данных изделий успешно завершены. Принятие патронов с ПВУ на вооружение ожидается в первом квартале 2020 года", отметил генеральный директор концерна "Техмаш" Владимир Лепин.

По словам Лепина, применение боеприпасов с ПВУ исключает механический износ канала ствола, повышает живучесть стволов 30-миллиметровых артиллерийских систем не менее чем в два раза. Также он напомнил, что такие выстрелы уже приняты на вооружение к артиллерийским установкам морского и авиационного базирования.

Боеприпасы с осколочно-фугасно-зажигательным и осколочно-трассирующим снарядами поставляются для корабельных зенитных комплексов, а осколочно-фугасно-зажигательные, бронебойно-трассирующие и многоэлементные боеприпасы - для авиационных пушек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]