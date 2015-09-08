"Вести: Приморье": Интервью с Романом Саблиным, экотренером
Роман Саблин, экотренер, сооснователь компании «Зеленый Драйвер», г. Санкт-Петербург.
Прошел первый во Владивостоке эко-нетворкинг
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Популярное в сети
Загрузка...
Ранее по теме
-
13.06.2019 Роман Серебряный: "Наша молодежь перспективная, и у нас есть хорошее будущее!"
-
14.08.2018 Владивосток связал Пусан и Санкт-Петербург
-
17.08.2016 Интервью с секретарем избирательной комиссии Приморского края Романом Охотниковым
-
08.09.2015 Интервью с Романом Пановым, генеральным директором «Росгеологии»
-
03.02.2017 "Вести: Приморье. Интервью" с Романом Машным
-
17.02.2017 "Вести: Приморье. Интервью" с Романом Ершовым
Добавить комментарий