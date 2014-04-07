Подлодка ТОФ затонула при буксировке у берегов Приморья. Подробности+фото
Субмарина, отправленная на утилизацию, частично затонула при буксировке в Приморском крае, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.
«Вечером 11 декабря 72-метровая подводная лодка Тихоокеанского флота во время буксировки легла кормовой частью на грунт и начала тонуть в заливе Восток. Носовая часть находится над водой», — гооворится в пресс-релизе. Подлодка была без экипажа и топлива. Она шла при помощи спасательного буксира на утилизацию.
В Росморречфлоте сообщили, что ожидается решение о привлечении спасательных средств для поднятия подводной лодки. Особо подчеркивается, что угрозы для экологии и населения нет. Рядом с подлодкой остается спасательный буксир, который вел ее на утилизацию.
Судя по заявленной в пресс-релизе Росморречфлота длине субмарины, затонувшая подлодка может относиться к проекту 877 "Палтус" (см. фото 2,3). Согласно официальных ТТХ этого проекта, длина данной дизельной подводной лодки составляет 72,6 метров.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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