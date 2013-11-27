«Социальный автобус» помогает нуждающимся приморцам

«Социальный автобус» седьмой сезон помогает нуждающимся приморцам, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК.

Месяц назад в Приморье стартовала ежегодная благотворительная акция «Социальный автобус». Каждую пятницу с 9 часов автобус с узнаваемым логотипом дежурит во Владивостоке на площади Луговой.

В ходе социального рейда сотрудники Приморского центра социального обслуживания населения раздают нуждающимся теплые вещи и продуктовые наборы, консультируют по вопросам социального обслуживания и бытовым проблемам.

По информации департамента труда и социального развития Приморского края, в новом сезоне за срочной социальной помощью уже обратились около 200 человек. Специалисты на выезде оказали почти 400 услуг.

«Большинство из тех, кто обращается за срочной помощью, – лица без определенного места жительства. Есть люди с небольшим достатком: пенсионеры, многодетные и одинокие мамы, инвалиды, погорельцы. Организаторы никому не отказывают в помощи», – уточняют в ведомстве.

Напомним, благотворительная акция «Социальный автобус» была объявлена в Приморском крае в ноябре 2013 года. Этот совместный проект Приморского центра социального обслуживания населения и департамента труда и социального развития края нашел отклик у приморцев.

«Оказавшиеся по разным причинам на улице люди зимой нуждаются в элементарной помощи. И оказать ее нам помогают неравнодушные к чужой беде приморцы. Предприниматели привозят продукты, жители несут теплую одежду. Сейчас начался седьмой благотворительный сезон. Мы благодарны всем, кто поддерживает акцию столько лет», – отмечает директор ПЦСОН Мария Кузьмина.

Оказать посильную гуманитарную помощь нуждающимся можно через Приморский центр социального обслуживания населения по адресу: Владивосток, улица Иртышская, 8. Телефон: 8 (423) 260-43-19.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]