7 лет «строгача» за 7 смертельных  ударов

7 лет в исправительной колонии строгого режима проведет житель Приморья за убийство знакомого, - сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру края.

Прокурор г. Владивостока Сергей Лубенец поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве своего знакомого (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в июле 2019 года. Мужчины распивали спиртные напитки в хозяйственной постройке по ул. Мечникова в г. Владивостоке.

В ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, фигурант нанёс потерпевшему не менее 7 ударов ножом. От полученных повреждений он скончался.

Суд, согласившись с позицией прокурора, назначил подсудимому наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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