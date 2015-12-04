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«Кровь из ушей»: откровенный клип уссурийской рэперши возмутил соцсети

«Кровь из ушей»: откровенный клип уссурийской рэперши возмутил соцсети

Фото: Инстаграм @mafia_mi


Не оценили — пользователи соцсетей «опустили» клип уссурийской исполнительницы, — сообщают «Вести: Приморье».

Уссурийская рэп-исполнительница Марина Назарова, известная как Маря, выпустила очередной клип. На своей странице его показал блогер Марк Чернослив. За несколько часов видео посмотрели почти 30 тысяч человек. Самый частый комментарий – «кровь из ушей».

В композиции под названием  CROVOpizza исполнительница показала двух девушек в откровенной одежде и парней в масках БДСМ-тематики. Многих пользователей соцсетей это возмутило: «как это можно показывать детям?»

 

Также пользователи раскритиковали внешний вид бывшей солистки группы "Сторона Востока", ее вокальные данные, героинь видео и качество съемки. Марину назвали «Бузова номер два» — и это был не комплимент.

«А че Бузовой можно, а нам нет чтоли😂молодец деваха😂Дальневосточный хит😂», — высказался еще один подписчик.

Однако нашлись для девушки и слова поддержки, а кое-кто выразил свое мнение о комментирующих: «Сколько режиссеров, музыкантов и музыкальных критиков пропадает в комментариях. Прямо город талантливых потребителей».

Видео: инстаграм @mafia_mi

 

 

 

 

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 2

  • Вассаби / Сегодня, 11:23
    № 2  
     

    Безвкусица во всем, порноодежда такая обтрёпанная будто с нашей помойки подобрали эти алые лифчики и дерматиновые шорты

    0

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  • Гоцман / Сегодня, 10:23
    № 1  
     

    Если в голове вместо мозгов глина и опилки и работать негут из-за этого ,то конечно можно зарабатывать тем что есть - задницами и передницами. А мальчики конечно же задницами - видно по ним,что заднеприводные.

    0

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