«Кровь из ушей»: откровенный клип уссурийской рэперши возмутил соцсети





Не оценили — пользователи соцсетей «опустили» клип уссурийской исполнительницы, — сообщают «Вести: Приморье».

Уссурийская рэп-исполнительница Марина Назарова, известная как Маря, выпустила очередной клип. На своей странице его показал блогер Марк Чернослив. За несколько часов видео посмотрели почти 30 тысяч человек. Самый частый комментарий – «кровь из ушей».

В композиции под названием CROVOpizza исполнительница показала двух девушек в откровенной одежде и парней в масках БДСМ-тематики. Многих пользователей соцсетей это возмутило: «как это можно показывать детям?»

Также пользователи раскритиковали внешний вид бывшей солистки группы "Сторона Востока", ее вокальные данные, героинь видео и качество съемки. Марину назвали «Бузова номер два» — и это был не комплимент.

«А че Бузовой можно, а нам нет чтоли😂молодец деваха😂Дальневосточный хит😂», — высказался еще один подписчик.

Однако нашлись для девушки и слова поддержки, а кое-кто выразил свое мнение о комментирующих: «Сколько режиссеров, музыкантов и музыкальных критиков пропадает в комментариях. Прямо город талантливых потребителей».

Видео: инстаграм @mafia_mi

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]