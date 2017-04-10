Приморцы одобрили фейк о школьнике и снюсе





Приморские паблики распространяют сообщение о том, что видео, которое гуляет по мессенджерам о школьнике, отравившемся снюсом, к Приморью отношения не имеет. Однако комментаторы не имеют претензий к фейку, — сообщают «Вести: Приморье».

По мессенджерам приморцев вирусом прокатилось сообщение следующего содержания: «Фейковое видео распространяют по сети в Приморье с описанием: "Срочно разослать по всем группам!!! Час назад в 13.05 10.12.19 в школе 7 некоторым детям раздали такие жвачки школьники. Это СНЮС! Срочно звоните детям и говорите, чтобы не вздумали их жевать! Там лошадиная доза никотина! Это Находка!!!»

В качестве доказательства – видео с невменяемым мальчишкой.

Паблик @dpskontrol125rus предупреждает своих подписчиков: «Данное видео не соответствует действительности и не имеет отношения к Приморскому краю, эту информацию нам подтвердили в администрации Приморского края».

По информации авторов блога, видео на днях активно распространяли в месенджерах Казахтана с аналогичным описанием. Но СМИ Казахтстана выясняли "корни" этого сообщения и его происхождения.

Как оказалось, видео снято не в Казахстане. Сиб.фм выяснил, что инцидент произошел в Новосибирске – в школе №203 микрорайона "Родники".

Однако подписчики в один голос заверили: совершенно не важно, из какого региона эти кадры. Такая проблема существует и в Приморском крае. А значит, наоборот, очень хорошо, что сообщение ушло в массы — таким образом как можно больше родителей будут знать об опасности и лишний раз поговорят с детьми о жевательном табаке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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