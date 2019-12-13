В Приморье пропал подросток
13-летний житель Арсеньева Артём Некрас 12 декабря 2019 года ушел из центра реабилитации "Ласточка" и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпоиск".
Приметы: рост около 145 см., худощавого телосложения, глаза - карие, волосы - русые, коротко стрижен.
Был одет: песочный пуховик, серая шапка, черные брюки, кроссовки черные с белой подошвой.
Всех, кто может сообщить о местонахождении ребенка, просим позвонить по телефонам:
89146634554,
89623345107.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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