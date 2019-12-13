Почти 4 тысячи чиновников уволены из властных структур в связи с утратой доверия
Интервью с директором департамента профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Приморского края Александром Курочкиным.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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