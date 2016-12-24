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Анонс на 15 декабря

15 декабря - Владивосток, Дворец спорта «Юность» (Океанский пр-т, 43). Первенство г. Владивостока по самбо среди юношей 2006 г.р. Начало в 11.00. 

15 декабря - Владивосток, паб «Старый капитан» (ул. Лейтенанта Шмидта, 17). «Парусный Новый год». Начало детского праздника в 12.00, начало программы для взрослых в 18.00.

15 декабря в 14.00 в спорткомплексе «Олимпиец» пройдёт спортивный фестиваль для детей «Юные чемпионы Приморья».

15 декабря - Международный день чая.

15 декабря - День образования Радиотехнических войск ВКС России.

15 декабря - День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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