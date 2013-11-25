Структура Росатома продолжит строительство центра переработки ядерных отходов в Приморье
ФГУП "Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами" (НО РАО) заключило контракт с АО "Федеральный центр науки и высоких технологий "Специальное научно-производственное объединение "Элерон" (СНПО "Элерон", Москва, входит в ГК "Росатом") на право выполнения очередного этапа строительства Регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов (РАО) в Приморском крае, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток".
Из данных сайта госзакупок следует, что "Элерон" стал единственным участником конкурса, и контракт с ним заключен по начальной цене - 504,4 млн рублей.
Согласно условиям тендера, подрядчику предстоит до 10 ноября 2020 года построить два технологических корпуса: первый - по переработке и кондиционированию РАО, второй - по переработке и кондиционированию долговременного хранения РАО. Также компания построит хранилище кондиционированных РАО. Во все здания необходимо поставить оборудование. Кроме того, подрядчик возведет фундамент под ангар, емкость резервуарного топлива и проведет коммуникации.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
04.12.2013 В Приморье построят центр переработки радиоактивных отходов
-
22.01.2019 Япония вложит 1,16 млрд рублей в создание центра хранения радиоактивных отходов в Приморье
-
02.01.2019 Россия и Япония могут вместе создать в Приморье центр хранения ядерных отходов
-
30.01.2019 Росатом может свернуть проект по строительству "ядерного могильника" в Приморье
-
19.11.2018 Центр переработки ядерных отходов в Приморье должен заработать в полную силу к 2025 году
-
25.11.2013 Глава «ДальРАО»: в Приморье не будут строить ядерный могильник
Добавить комментарий