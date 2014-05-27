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Как перейти дорогу в неосвещенном месте - лайфхак жителя Приморья

Как перейти дорогу в неосвещенном месте - лайфхак жителя Приморья

Фото: dps.control__

Житель Дальнегорская поделился идеей, как безопасно переходить дорогу в неосвещенном месте.

"Жители Дальнегорска жалуются на неосвещенные пешеходные переходы. Особенно на Светлом ключе. Сейчас я вам покажу, как правильно переходить пешеходный переход в Дальнегорске", - сообщил местный житель на страничке в соцсети.

И тут же поделился своим лайфхаком. Мужчина обмотался гирляндой из лампочек и прошелся через пешеходный переход туда и обратно. 

Эта идея весьма понравилась автолюбителям, которые отреагировали на нее сигналами своих клаксонов.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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