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Во Владивостоке "Краун" сбил пешехода, после чего вылетел в кювет

Во Владивостоке "Краун" сбил пешехода, после чего вылетел в кювет

Фото: Vl.ru

Утром 14 декабря на Суханова во Владивостоке Toyota Crown сбил пешехода на тротуаре, после чего слетел с косогора и врезался в подпорную стену сквера Муравьева-Амурского. 

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, мужчина 1992 года рождения за рулем Toyota Crown двигался по улице Суханова и не справился с управлением. В результате машина вылетела на пешеходную часть и сбила на тротуаре мужчину. После удара автомобиль скатился с косогора и врезался в стену сквера Муравьева-Амурского. Пострадавший пешеход от удара тоже упал вниз с косогора.

Сразу же после инцидента поспешившие на помощь пешеходу очевидцы вызвали скорую и сотрудников Госавтоинспекции. Выяснилось, что сбитый пешеход – 1952 года рождения. Информация о пострадавших уточняется.

В настоящее время инспекторы ГИБДД проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия. Устанавливается причина произошедшего.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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