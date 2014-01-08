Во Владивостоке "Краун" сбил пешехода, после чего вылетел в кювет
Утром 14 декабря на Суханова во Владивостоке Toyota Crown сбил пешехода на тротуаре, после чего слетел с косогора и врезался в подпорную стену сквера Муравьева-Амурского.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, мужчина 1992 года рождения за рулем Toyota Crown двигался по улице Суханова и не справился с управлением. В результате машина вылетела на пешеходную часть и сбила на тротуаре мужчину. После удара автомобиль скатился с косогора и врезался в стену сквера Муравьева-Амурского. Пострадавший пешеход от удара тоже упал вниз с косогора.
Сразу же после инцидента поспешившие на помощь пешеходу очевидцы вызвали скорую и сотрудников Госавтоинспекции. Выяснилось, что сбитый пешеход – 1952 года рождения. Информация о пострадавших уточняется.
В настоящее время инспекторы ГИБДД проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия. Устанавливается причина произошедшего.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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