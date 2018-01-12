Морской салон во Владивостоке рискует не повториться в 2020 году

Международный дальневосточный морской салон (МДМС) во Владивостоке может не унаследовать периодичность Петербургского Международного военно-морского салона (МВМС), который проходит раз в два года, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на FlotProm. Первый МДМС прошел в 2018 году. О повторении его в 2020 году не свидетельствуют ни официальные документы правительства РФ, ни организаторы, ни официальный сайт, ни бывшие участники.

О проведении МДМС-2018 официально сообщалось в распоряжении Правительства РФ от 30 октября 2017 года №2403-р, которое утверждало перечни международных выставок продукции военного назначения (ПВН), проводимых на территории Российской Федерации в 2018 и 2019 годах.

Аналогичное распоряжение от 19 июля 2019 года №1606-р, утверждающее перечень выставок ПВН на 2020–2021 годы, не содержит упоминания о проведении морского салона на Дальнем Востоке.

Собеседник Mil.Press FlotProm в фонде "Росконгресс", выступавшем оператором по подготовке и проведению салона в 2018 году, не смог дать однозначный ответ, пройдет мероприятие или нет. "Нас не привлекали к организации в 2020 году", – сообщил он.

Фонд "Росконгресс", согласно сервису Whois (позволяет получить информацию о регистрации домена), зарегистрировал домен официального сайта МДМС, который не обновлялся с салона 2018 года.

Минпромторг пока не дал официального ответа о статусе выставки.

Два предприятия, участвовавшие в выставке в 2018 году, сообщили корреспонденту Mil.Press FlotProm, что не получали приглашений от организаторов.

Если мероприятие все же решат провести в 2020 году, то недостаточное информирование может стать причиной отказа предприятий от участия. Так случилось при организации первой выставки. Российские компании указывали на долгое отсутствие сайта и длительную неопределенность с датами проведения МДМС, что не позволяло спланировать бюджет, логистику и PR-кампанию.

При подведении итогов салона 2018 года организаторы сообщали, что готовы "провести работу над ошибками" и учесть все предложения и пожелания участников при подготовке к следующему МДМС.

Первый Международный дальневосточный морской салон проходил в кампусе ДВФУ на острове Русский с 26 по 28 июля 2018 года. Организаторы мероприятия высказывали надежду, что оно поможет развитию судостроения и сопутствующих отраслей на Дальнем Востоке, интеграции российского судостроительного кластера в судостроение Азиатско-Тихоокеанского региона, увеличению объема экспорта и укреплению деловой репутации российского бизнеса на международной арене.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]