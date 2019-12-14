КНДР провела "крайне важное" испытание в 740 км от Владивостока
Северная Корея провела крупное испытание на космодроме Сохэ, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на академию оборонных наук страны. В сообщении не уточняется, какое именно испытание проведено, однако указывается, что оно направлено на "поднятие потенциала" стратегического ядерного сдерживания КНДР.
Испытание, названное "крупным событием" и носящее "крайне важный характер", проведено в ночь с пятницы на субботу и длилось семь минут (с 22.41 по 22.48 по местному времени). Ранее 8 декабря северокорейские СМИ сообщили о проведении испытаний на космодроме Сохэ, расположенном в 740 километрах от Владивостока. Предположительно, речь шла о ракетном двигателе. Это первый подобный тест с начала переговоров Пхеньяна и Вашингтона о денуклеаризации Корейского полуострова в 2018 году.
После появления этих сообщений президент США Дональд Трамп написал на своей странице в "Твиттере", что лидер КНДР Ким Чен Ын может "потерять все", если предпримет враждебные действия.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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